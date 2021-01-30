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محافظات

تحرير 1232 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 02:14 م
تحرير المحاضر للمخالفين
تحرير المحاضر للمخالفين
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همت الحسينى
أعلنت محافظة الدقهلية أن هناك متابعة من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يوميا على أعمال الحملات المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع ادارة المواقف بديوان عام المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين للكمامات حرصا على سلامة الجميع، وكذا متابعة الجهود المستمرة للوحدات المحلية بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمنشآت والأسواق وأماكن التجمعات ومنع إقامة العزاءات والأفراح وغلق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر بنطاق المحافظة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، وفى اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بجميع المحافظات.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن تم تحرير محاضر لنحو 1232 مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة وتم التصالح على 1247 محضر منهم بتحصيل الغرامة الفورية كما تم تحرير 27 محضرا للمخالفات فى عدد من المنشآت والمحلات واماكن تجمعات غير ملتزمة باجراءات التباعد الاجتماعى وتنفيذ الاجراءات الاحترازية .

وأضاف أنه تم فض 80 من الأسواق بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكذا تم فض 195 فرح وعزاء فضلا عن غلق وفض عدد 156 من سناتر ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية حرص كافة الاجهزة التنفيذية على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا مطالبا المواطنين بضرورة  الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات واماكن التجمعات بالمحلات والمقاهى مؤكدا على ضرورة التصدى بكل حزم وتطبيق القانون حيال المخالفين.

وفي ذات السياق طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والذين لهم حق الضبطية القضائية فى متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط وعدم المغالاه فى استخدمها للتضيق على المواطنين واستخدامها فى غير موضعها تحقيقا للعدالة والانصاف،مؤكدا أن الهدف الاساسى هو صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.
تحرير 1232 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء بالدقهلية
تحرير 1232 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء بالدقهلية
تحرير 1232 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء بالدقهلية
تحرير 1232 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء بالدقهلية
تحرير 1232 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وفض 80 سوقا و195 فرحا وعزاء بالدقهلية
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