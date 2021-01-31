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محافظات

بتكلفة 110 ملايين جنيه.. مسئولو المقاولون العرب يتفقدون مشروعات جنوب سيناء

الأحد 31/يناير/2021 - 12:36 م
مشروعات جنوب سيناء
مشروعات جنوب سيناء
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انجي هيبة
أجري المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب، يرافقه المهندس محمد الحسيني عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمود الشرنوبى رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية، جولة تفقدية، بمشروعات فرع سيناء في مدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

وكان في استقبالهم بالمشروعات المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء، والمهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء.

من جهته، صرح المهندس مبارك منصور، أن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات الأهمية الكبيرة للمواطنين في سيناء، وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى.

وأضاف مبارك، ان المشروعات تشمل مشروع خزانات التكديس برأس سدر وهو عبارة عن 2 خزان مياه أرضى سعة 10000 متر3 ويشمل عنبر الطلمبات المكون من 3 طلمبة مياة 80 لتر ثانية ورافع 56 مترا للضخ على شبكة مياه رأس سدر، ويشمل المشروع عنبر الكلور ومبنى المحولات ومبنى المولد والمبنى الإداري.

كما شملت الجولة، تفقد مشروعي خزانات التكديس بمدينة أبو زنيمة ومدينة أبو رديس بطاقة تخزينية 10000 متر3  لكل مشروع على حدة، بتكلفة إجمالية للثلاث مشروعات  110 ملايين جنيه.
بتكلفة 110 ملايين جنيه.. مسئولو المقاولون العرب يتفقدون مشروعات جنوب سيناء
بتكلفة 110 ملايين جنيه.. مسئولو المقاولون العرب يتفقدون مشروعات جنوب سيناء
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