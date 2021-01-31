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برلمان

وزير النقل يكشف جهود الانتهاء من القطار السريع وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو

الأحد 31/يناير/2021 - 12:56 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح - عمرو سيد
قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الشركات الوطنية تعمل على الانتهاء من القطار السريع بعد الانتهاء من الدراسات الفنية، مشيرا إلى أن القطار بطول 1795 كم وأنه يمر من طريق السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان و15 مايو ثم الفيوم وأكتوبر والسادات والنوبارية وبرج العرب.


ولفت وزير النقل، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، إلى جهود تطوير الخط الأول الثاني لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الخط الأول تم تأسيسه من 34 سنة والثاني من 25 سنة، وأضاف: "نسعى للحفاظ على هذا المرفق العام".


وأوضح كامل الوزير وزير النقل أن معظم شركات السكة الحديد تحولت من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، وتابع: "العمال الآن يحصلون على أرباح إنتاج بدلا مما كان يحدث في الماضي من ترضية دون إنتاج حقيقي".


وكشف الوزير عن منظومة لتطوير وتحديث وصيانة جرارات السكة الحديد، قائلا: "لدينا الآن 700 جرار تعمل بكفاءة كاملة على السكة، وهناك تطوير لـ262 جرارا جديدا، بالإضافة إلى صيانة 161 جرارا".
وزير النقل يكشف جهود الانتهاء من القطار السريع وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو
وزير النقل يكشف جهود الانتهاء من القطار السريع وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو
وزير النقل يكشف جهود الانتهاء من القطار السريع وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو
وزير النقل يكشف جهود الانتهاء من القطار السريع وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو
وزير النقل يكشف جهود الانتهاء من القطار السريع وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو
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