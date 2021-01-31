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تعليم

بالأسماء.. محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يكرمان عباقرة الجامعات المصرية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:49 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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احمد علي
كرم مجلس جامعة طنطا، الأحد، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الطلاب الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة "عباقرة" الجامعات المصرية للموسم الثالث 2020، بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية لكل منهم.


وقدم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، التهنئة للطلاب، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لطلاب الغربية، ومطالبًا إياهم بالاستمرار في التفوق والتميز.

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين في كل المجالات، خاصة المشاركين بمسابقة عباقرة الجامعات.

شهد التكريم نواب رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور عماد عتمان والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، واللواء هيثم عاطف مدير مخابرات وسط الدلتا، واللواء أسامة حامد، مدير مكتب الرقابة الإدارية بالغربية، والدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، عضو مجلس الجامعة، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا.

شمل التكريم كل من ‏إسلام مصطفى النويهي (كلية الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(كلية طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(كلية الطب)، ‏إيمان عيد الضوي (كلية طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبدالغني (كلية الطب)، ‏محمد شادي محمد يحيى (كلية طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (كلية الطب)، ‏أحمد جمال عبدالفتاح العباسي (كلية الطب).

كما تم تكريم لجنة الإشراف على الطلاب، والتي ضمّت محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير النشاط الثقافي، ومحسن رشاد "مشرف".
بالأسماء.. محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يكرمان عباقرة الجامعات المصرية
بالأسماء.. محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يكرمان عباقرة الجامعات المصرية
بالأسماء.. محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يكرمان عباقرة الجامعات المصرية
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