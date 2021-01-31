استعدادا للامتحانات.. المدن الجامعية تستقبل الطلاب قبل بدء الامتحانات.. و«آداب القاهرة»: لن يتم قبول اعتذار عن امتحان إلا بتقرير طبي

* جامعة القاهرة تعلن عودة الطلاب المدن الجامعية قبل بدء الامتحانات

* إجراءات احترازية مشددة بكلية الآداب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول









يقترب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021 ، ولذلك تستعد الكليات من إعداد الجداول للامتحانات مع تجهيز أماكن تواجد الطلاب وإعلان الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها في الكليات مع الطلاب أثناء فترة الامتحانات بالكليات، كما يتم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من جديد لأداء الامتحانات.









وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.

وأضاف "علم الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تستعد لإجراء الامتحانات بكافة الطرق سواء حضوريا في مقر الجامعة أو أونلاين.

وأوضح أنه يتوفر لدى الجامعة جميع الإمكانيات التي تتيح للطالب إجراء الامتحان بأي الطريقتين، فهناك إمكانيات تكنولوجية متاحة، كما تم تأهيل الطلاب بشكل كاف على استخدامها ، وكذلك التعامل على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم عقد الكثير من الورش والدورات التدريبية خلال الفصل الدراسي لتعريف الطلاب بها وكيفية استخدامها والتفاعل عليها.

وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، وأوضح أنه ستتم عودة الطلاب إلى المدن الجامعية، بدءًا من يوم 17 من فبراير المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة.









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كما أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية سيكون خلال فبراير المقبل.





وأوضح أن موعد رجوع الطلاب للمدن الجامعية سيكون بدءًا من يوم 17 من فبراير المقبل.





وأضاف "علم الدين" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة، حيث سيكون رجوع الطلاب وفقًا للضوابط والتدابير الوقائية التي كانت متبعة قبل مغادرتهم للمدن الجامعية، وكذلك نفس الأعداد، حيث سيتم تقسيمهم وفقًا لضوابط الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.





وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، فالجامعة جاهزة لإجرائها بأي طريقة، فكافة الإمكانيات متاحة.





وتابع ، أنه سيتم البدء في اجراؤها بعد العودة مباشرةً من إجازة نصف العام، وفقًا لخطة مجلس الجامعة وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.





وفى نفس السياق ، قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه سيجري قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأوضح "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.





وأضاف أن هناك خطة قد وضعتها الكلية عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة ، حيث يتم عزل الطالب داخل العيادة الطبية، وتكون مجهزة بكافة الأجهزة الطبية، للكشف على الطالب.





كما أن حالات الإصابة يتم تحويلها على عيادة "كوفيد" بالقصر العيني، ويتم استكمال الطالب للامتحانات بعد تعافيه بشكل نهائي.





وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن إجراء الامتحانات سيكون بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام مباشرة وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، وأن الكلية جاهزة لاجراؤها بأي طريقة سواء حضوريا أو أونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية.





وكان قد وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.





‎وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.



