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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: لا تأجيل للامتحانات دون عذر طبي

الأحد 31/يناير/2021 - 12:42 م
الدكتور حسام الرفاعي
الدكتور حسام الرفاعي
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إسلام خالد
أعلنت وزرة التعليم العالى والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021، وبدأت الجامعات بإعداد الجداول وإعلانها للطلاب استعدادا لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا. 


وصرح الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تقوم بتسهيل جميع أموار تأجيل الامتحانات الطلاب الذين لديهم ظروف وأعذار طبية تمنعهم من أداء امتحانات منتصف العام الدراسي فى مواعدها مع الاحتفاظ بكامل حصول الطالب بتقديراته الفعلية بدون خصم أي درجات.


وأضاف "الرفاعي" أنه لا يجوز تأجيل الامتحان لأى طالب بدون أن يملك عذرا طبيا يمنعه من أدى الامتحانات، وأن في حال إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا أو مخالطة أحد المصابين فعلية إثبات إن كان مصابا أو مخالطا لأحد المرضى المصابين والعرض على الإدارة الطبية بالجامعة حتى يتم تأجيل الامتحانات له، وأن هذا التأجيل لا يعد رسوبا للطلاب.


وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في تصريح لـ "صدى البلد"، بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: "إن الطلاب سيتم إعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب أغراضه في منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون أي توتر أو قلق".
 

ونوه بأن الجامعة حددت ضوابط لقبول الأعذار الطبية وسيتم النظر والكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل. 
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