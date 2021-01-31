محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين بعض الترع بقرية نزة قرار بمركز منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرية نزة قرار التابعة لمركز منفلوط وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.





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جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز منفلوط رافقه خلالها المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وبعض المهندسين المشرفين على المشروعات.





حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تدبيش وتبطين ترعة نزة قرار بمركز منفلوط واستمع إلى شرح من مهندسي المشروع للأعمال التي يجرى تنفيذها وذلك تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي للمشروعات بوزارة الري ومديرية الري كما استمع المحافظ إلى شرح لأهم أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بأسيوط بنطاق المحافظة والتي تجاوزت تكلفتها الاستثمارية حوالي 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع (بني غالب ، باقور ، منفلوط ، البسيوني ، بانوب ، أبنوب ، شقلقيل ، بنى سميع) وذلك تحت إشراف مديرية الري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع.



