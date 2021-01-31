كامل الوزير: جودة الطرق انعكست على خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44%

كشف وزير النقل اللواء كامل الوزير عن مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتى 2024، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1522 مليار جنيه فى جميع القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعا بإجمالى تكلفة 355.6 مليار جنيه، وجار استكمال تنفيذ 760 مشروعا بإجمالى تكلفة 495 مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ 140 مشروعا بإجمالى تكلفة 671,4 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024.









وقال الوزير، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، إن إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل (2014-2024) تشمل: 464 مليار جنيه طرق وكباري، و 220 مليار جنيه سكة حديد، و757 مليار جنيه مترو الأنفاق والجر الكهربائي، و63 مليار جنيه النقل البحري، و15 مليار جنيه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية و 3 مليارات جنيه النقل النهري.









وشرح خطة تطوير الطرق والكباري، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية مبنية على الأهداف التالية: الربط مع مخططات التنمية الشاملة بجميع قطاعات الدولة الزراعية - الصناعية – السياحية وإنشاء محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي والعمل على الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابي فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئي وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وأيضًا إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل (رصف خرساني) لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.









وقال: " شهد قطاع الطرق والكباري تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019".









وأوضح أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى 1769 مشروعا، وبإجمالى تكلفة 464 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعا بإجمالى تكلفة 254,3 مليار جنيه، وجار تنفيذ 642 مشروعا بإجمالى تكلفة 114 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 75 مشروعا بتكلفة 95,7 مليار جنيه حتى 2024 كالتالي (المشروع القومي للطرق 7000 كم / بتكلفة 175 مليار جنيه ومحاور النيل22 محور / بتكلفة 34 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9000 كم / بتكلفة 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / بتكلفة 140 مليار جنيه والطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه).