من دبي.. شاهد نادر حمدي يعزف على البيانو في أحد الفنادق

نشر الفنان نادر حمدي صورة جديدة له عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر حمدي من دبي وهو يقوم بالعزف علي البيانو في احد الفنادق مما أثار إعجاب متابعيه.





يذكر أن انهالت التعليقات على أحد صور حفل زفاف نادر حمدي وزوجته لتهنئتهما بزفافهما، إلا أن آخرين انتقدوا ارتداء زوجته لفستان زفاف شفافا وجريئا.





مما أثار غضب نادر حمدي وعلق علي أحد متابعيه قائلا :«هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتوا بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا انتوا بتهلكوا في أي حاجة.