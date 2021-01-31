أسباب انتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون .. تعرف عليها

أوضح الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية شفط الدهون من منطقة البطن قد تؤدي إلى زيادة تراكم السوائل تحت الجلد مما يؤدي إلى انتفاخ البطن، وهو ما يأخذ فترة من الزمن تصل لعدة أسابيع حتى يزول تمامًا ويستعيد الجسم حالته الطبيعية، إلا أن هناك العديد من النصائح والخطوات التي يجب مراعاتها خلال فترة التعافي لسرعة الشفاء والتخلص من هذه الانتفاخات المزعجة. تؤدي





وقال الدكتور محمد عماد الدين، إن هناك عوامل مسببة لانتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون وتؤثر هذه العوامل على درجة تورم البطن، منها الصحة العامة للمريض ودرجة الدهون المتراكمة في البطن وكذلك عضلات هذه المنطقة، وينصح الأطباء بضرورة شرب الكثير من المياه لترطيب الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تجب الانتفاخ أو التحجر في منطقة البطن.





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وأضاف "عماد الدين"، أن من أهم النصائح لعلاج انتفاخ البطن عدم خلع المشد إلا في أوقات الاستحمام وخاصة أول 3 أسابيع بعد العملية، مع الاعتناء بشقوق الجراحة وتنظيفها عند الاستحمام وتجفيفها جيدًا، وكذلك المشي الخفيف لتنشيط الدورة الدموية مع الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب وخاصة مضادات للالتهابات لتجنب انتفاخ الجسم مع تدليك المنطقة التي شهدت إزالة الدهون وذلك لمنع تراكم السوائل.





وأكد الدكتور محمد عماد الدين، أن هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي لفشل شفط الدهون منها أن يعاني الشخص من أمراض مزمنة أو عدم الالتزام بالتعليمات خلال فترة النقاهة وأهمها إهمال ارتداء المشد الطبي أو العادات غير الصحية مثل التدخين والمشروبات الكحولية، فضلاً عن تناول الأدوية التي تزيد سيولة الدم في الجسم وعدم كفاءة الطبيب المعالج.





وأشار إلى أن عملية شفط الدهون لا تصلح لمن هم دون 18 عاماً ويجب ألا يزيد معدل كتلة الجسم على 35 % للنساء و37 % للرجال، فضلًا عن عدم معاناة الشخص من الأمراض المزمنة وعلى رأسها ضعف جهاز المناعة والشريان التاجي.