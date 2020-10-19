قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون

أوضح الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية شفط الدهون عملية تتسم بمعايير إيجابية كثيرة لدرجة أنها تعمل على تغيير الإنسان شكلا ومضمونا بتغير المزاج والحالة النفسية الى الأفضل وبتغير الشكل الى الشكل المثالى، وتعتبر عملية شفط الدهون من العمليات التى لها فوائد لا حصر لها ولكن يجب أن تتم وفق ضوابط ومعايير طبية معينة حتى تتسم بالأمان.





وقال عماد الدين في تصريحات صحفية أن تقنية الفيزر هو الأسلوب المتبع على نطاق أوسع فى عملية شفط الدهون ويحقق الكثير من الفوائد للمريض ومنها تسريع عملية التعافي والتماثل للشفاء، ومن ثم التسريع بظهور نتائج شفط الدهون، والأهم هو عدم شعور المريض بالإجراءات الجراحية والألم المبرح، حيث تتم عملية شفط الدهون بالفيزر بأقل قدر ممكن من التدخل الجراحي.





وأكد الدكتور محمد عماد الدين عملية شفط الدهون تتم بتقنيات مختلفة، ولكن التقنية الأحدث تتمثل في جهاز الفيزر، التي تعتمد على إجراء فتحات صغيرة لا تتجاوز 2 ملم فقط، حيث يتم حقن سوائل كثيرة تساعد على تفكيك الدهون من بعضها، ومن ثم إدخال تقنية الفيزر التي تعمل بالموجات الفوق صوتية والتي تختار الخلايا الدهنية فقط دون التأثير على الأوعية الدموية.





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