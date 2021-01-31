النيابة تتحرى حول حريق وزارة التضامن في العجوزة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق اندلع في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، مساء أمس السبت، دون وقوع أي خسائر بشرية.





وتبين من التحريات أن الحريق داخل المبنى رقم 1 الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة العجوزة وثبت أن حمل زائد بمحول الكهرباء المغذي لمبني وزارة التضامن أدي لحدوث ماسا نتج عنه انفجار كابل كهربائي واشتعال النيران بالمبني.





وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي، وتبين أن انفجار كابل الكهرباء نتج عنه اندلاع حريق محول الكهرباء المغذي للوزارة، لكن سرعة وصول قوات الدفاع المدني والتعامل مع الأمر، أحبط وقوع كارثة محققة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمبنى رقم (1) الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.





وتلقى قسم شرطة العجوزة تفيد تصاعد أدخنة ونشوب حريق بالمبنى رقم 1 التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي بدائرة قسم شرطة العجوزة وعلي الفور انتقلت قوة أمنية مدعوما من مباحث القسم بصحبة رجال الحماية المدنية بالإضافة إلى 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتم فصل التيار الكهربائي لإتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية وتمت السيطرة على الحريق.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.