زياد عبد التواب يكتب: عفو الخاطر

اللغة العربية ثرية ومتميزة بالفعل وعند مقارنتها بباقى اللغات نجد أنها تأتى فى المركز الأول من حيث عدد الكلمات غير المكررة بحوالى 12 مليونا و300 ألف كلمة يليها اللغة الإنجليزية بحوالى 600 ألف كلمة ثم اللغة الفرنسية بحوالى 150 ألف كلمة أيضا.





أما من حيث الصعوبة فتأتى اللغة العربية المشهورة ببلاغتها الرائعة فى المركز الأول أيضا والمقصود بالصعوبة هنا هو صعوبة التعلم والتمكن منها يليها اللغة اليابانية ثم الصينية ثم الكورية أما على مستوى الانتشار فتأتى فى المرتبة الرابعة بعد اللغة الإنجليزية ثم الصينية ثم الهندية.





تم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية بالأمم المتحدة متأخرا حيث تم ذلك منذ 45 عاما فقط وتحديدا فى عام 1974.





أما عن بلاغة اللغة وتعدد مرادفات الكلمة الواحدة وكذا أيضا تنوع الكلمات لوصف درجات الحالة الواحدة فحدث ولا حرج فعلى سبيل المثال فإن وصف الغضب فى اللغة الإنجليزية يقتصر على كلمة واحدة فقط Angry ثم يتم وصف درجاته المختلفة من خلال كلمتين أو أكثر لكل منهم استعمالات أخرى مثل passive Aggression وassertive anger أما فى اللغة العربية فان لكل درجة من درجات الغضب مصطلح خاص بها يبدأ من السُّخْطُ وهو خلاف الرضا ثم الاخْرِنْطَامُ وهو الغضب مع التكبر ورفع الرأس ثم البَرْطَمَةُ وهى غضب مع عبوس وانتفاخ ثم الغَيْظُ وهو غضب عاجز كامن عن التشفى ثم الحَرَدُ بفتح الراء وهو أن يغتاظ الشخص فيهم بالذى غاظه ثم الحَنَقُ وهو شدة الاغتياظ مع الحقد ثم الاخْتِلاَطُ وهو أشد الغضب.





وبالطبع تتجلى بلاغة اللغة فى كتاب الله العزيز الذى أوحى به الى رسوله الكريم ليبلغ قوم يعرفون للغة حقها ورصانتها كمعجزة بلاغية لا يمكن الإتيان بمثلها لتكون آية تدفعهم إلى التصديق والإيمان.





عفو الخاطر هو إحدى التعبيرات البلاغية البديعة و التى ربما لا يستطيع من يتعرض لها لأول مرة من أن يكتشف معناها بمفرده فربما يربط بينها وبين صفة العفو أو فضيلة جبر الخواطر والحقيقة أن هذا التعبير يستخدم للإشارة الى الفعل بتلقائية وارتجال ودون تحضير أو تجهيز مسبق.