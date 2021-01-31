مصطفى قمر يصور مسلسل فارس بلا جواز لعرضه في رمضان المقبل

بدأ الفنان مصطفى قمر ، تصوير دوره فى مسلسل "فارس بلا جواز" والذى من المقرر عرضه فى رمضان القادم.

ويشارك مصطفى قمر ، فى بطولة العمل كل من محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.





ويضم العمل أيضا كلاً من يضم الفنانة شيرى عادل، وريم مصطفى وندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل.





واحتفل الفنان مصطفى قمر بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق مصطفى قمر على الصور قائلًا: "أكاديمية قمر.. المشروع ده كان حلم بقاله سنين وكنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود وإصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك بإذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنتج الأستاذ امجد والمديرة الأستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الأستاذ علي رشاد".





وتابع قائلًا: "باشكرهم وباشكرك يا علي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي أكاديمية قمر اللي هتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ علي الفن الراقي في مصر .. قريبًا".



