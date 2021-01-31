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تعليم

شروط التحاق الطلاب بالدراسات العليا بـ آداب القاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:06 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامع 2020 - 2021 . 

وقال الدكتور شريف كامل، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول المطلوبة. 

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وكان "كامل" أكد أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم. 

وأوضح أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.

وأشار عميد الكلية إلى أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.
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