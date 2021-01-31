قرار جديد من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث بيانات المرشحين للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2021 كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم وفقا لـخطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات لطباعة نموذج 1 سري مجمع لجميع المرشحين حتى يوم الخميس 4 فبراير 2021.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم طباعة نموذج 1 سري واعتماده من مدير المديرية التعليمية بالنسبة للعاملين التابعين بالمديرية، أو اعتماده من مدير الإدارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، وتسليمه لمدير شئون الطلبة والامتحانات لتسليمها في مقر الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه الخميس 18 فبراير 2021.
يأتي ذلك في إطار تعبئة جميع الجهود التي تسهم في تحسين جودة أعمال الامتحانات واستعدادات الإدارة العامة للامتحانات لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وحرصا على سير العمل.
وتبدأ مواعيد المقابلات الشخصية التي ستعقدها وزارة التربية والتعليم للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من أول أسبوع في فبراير 2021 ، في مختلف محافظات الجمهورية .