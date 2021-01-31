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تعليم

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات

الأحد 31/يناير/2021 - 12:51 م
صورة الخطاب
صورة الخطاب
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ياســـمين بدوي
‏أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية توصي بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها، واستيفاء البيان الخاص بخدمة الأعطال لكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية في المدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة بالنسبة لمرحلة الثانوي العام فقط، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات ‏وزارة التربية والتعليم على الانترنت.


‏و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل عدد الحجرات الدراسية في المدارس الثانوية، ‏ومراعاة تسجيل الحالة أو الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات، بالإضافة إلى تسجيل المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة وتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس أخرى.

‏وشددت الوزارة أيضا على ضرورة تسجيل المدارس الثانوية المستضافة على المدارس الإعدادية أو الفصول الملحقة بالمدارس الأخرى ، و يتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة جديدة على قاعدة البيانات ويضاف إليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجية.

‏وأكدت الوزارة على أن يتم استيفاء اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد الطباعة ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي من المديرية التعليمية لتدقيقها ووضع الملاحظات الإضافية والاحتفاظ بها لحين طلبها تمهيدا للعرض على مدير مديرية التربية والتعليم.

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على اعتبار التعليمات السابق ذكرها هامة وعاجلة وتحت رعاية ومتابعة مدير المديرية التعليمية، وعلى مسؤولية كل من مدير مركز التطوير التكنولوجي و مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية التربية والتعليم.

‏جدير بالذكر أنه كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة لاجراء امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، وإيماء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية.
خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات
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