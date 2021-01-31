طريقة الحصول على إيميل جامعي بجامعة حلوان وعين شمس

ايميل جامعى خاص بكل طالب، هذا ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع بداية العام الدراسي 2020/2021 عن تطبيقها لنظام التعليم الهجين (التعليم الإلكتروني) فى جميع الجامعات المصرية وذلك من ضمن خطط الوزارة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الجامعات ولتقليل الزحام والتكدس فى قاعات المحاضرات والمدرجات وذلك فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد واعدت الجامعات منصات التعليم الإلكترونى وقنوات اليوتيوب و التيلجرام لبس المحاضرات للطلاب بنظام الاون لاين و توفير المقررات عليها.





اقرأ أيضًا:- التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع

ونستعرض لكم فى "صدى البلد" كيفية الحصول على إيميل جامعي فى جامعة حلوان وجامعة عين شمس وكيفية تفعيله

كيفية الحصول على إيميل جامعي بجامعة حلوان

يجب فى البداية التسجيل بموقع الجامعة للحصول على إيميل جامعي بجامعة حلوان عبر هذا الرابط : اضغط هنا

طريقة تسجيل الايميل الجامعي وتفعيلة بجامعة حلوان

- فى البداية يتم الدخول على موقع جامعة حلوان بواسطة الرقم القومى الخلص بالطالب .

- بعد الدخول الى موقع الجامعة يتم ملئ البيانات الشخصية الطالب بشكل صحيح ويتم ادخال اسم الطالب رباعى ثم الرقم القومى الطالب ثم الفرقة الدراسية ثم شعبة الطالب ثم الاسم رباعى باللغة الانجليزية ثم الاسم الاول باللغة الانجليزية .

- فى حال الدخول لاول مرة يجب استخدام جهاز كمبيوتر وليس هاتف محمول .

- ربط الحساب الجامعى بواسطة رقم هاتف الطالب .

- تغير كلمة مرور الحساب الجامعى و وضع كلمة مرور خاصة بالطالب .

كيفية التسجيل للحصول على ايميل جامعي بجامعة عين شمس :

- يجب فى البداية الدخول على موقع جامعة عين شمس من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- ويتم ملئ نموذج طلب بريد الكتروني

- بعد الدخول الى موقع الجامعة يتم ملئ البيانات الشخصية الطالب بشكل صحيح مثل الكلية والفرقة الدراسية ويتم ادخال اسم الطالب رباعى ثم الرقم القومى الطالب ثم الفرقة الدراسية ثم شعبة الطالب ثم الاسم رباعى باللغة الانجليزية ثم الاسم الاول باللغة الانجليزية .

خطوات التسجيل للحصول على إيميل جامعي:

1- يدخل الطالب علي حسابة الشخصي التابع لكل كلية

2 - يدخل الطالب عىل Services My ثم يضغط على Registration Courses

3 - يضغط الطالب علي كلمة تسجيل ليجد قائمة بها ستة مقررات دراسية

4- وبعد أن يسجل الطالب في السكشن يرسل الى المرشد الأكاديمي رسالة من الإيميل الخاص به

وفي بعض الأحيان تواجة الطلاب مشكلات كنسيان كلمة السر مما قد يؤدي الي صعوبة فتح الإيميل الجامعي الخاص بكل طالب والتي أعلنت الجامعة عن حلها بخطوات بسيطة من خلال الروابط الأتية :

1- في حالة طلب الرغبة بإسترجاع كلمة المرور اضغط علي الرابط التالي.. اضغط هنا

2- وفي حالة مواجهة مشكلة في " اليوزر نيم " أغط علي الرابط التالي من خلال " الجيميل "