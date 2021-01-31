انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو.. فيديو





أفاد شهون عيان بسماع دوي انفجار ضخم تلاه إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لوكالة "رويترز".





فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما لمسلحي حركة الشباب الصومالية استهدف فندقا قرب المطار الدولي في مقديشو.





وأكدت تقارير وقوع اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن في مقديشو.





ولم تعلن السلطات الحكومية سبب الانفجار، كما لم تررد معلومات عن حصيلة رسمية للإصابات والضحايا.





فيما نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان بكثاقة لحظة وقوع الانفجار الضخم في مقديشو.



