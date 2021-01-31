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أخبار العالم

انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 04:39 م
انفجار ضخم وإطلاق
انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو
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قسم الخارجي

أفاد شهون عيان بسماع دوي انفجار ضخم تلاه إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لوكالة "رويترز".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما لمسلحي حركة الشباب الصومالية استهدف فندقا قرب المطار الدولي في مقديشو.

وأكدت تقارير وقوع اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن في مقديشو.

ولم تعلن السلطات الحكومية سبب الانفجار، كما لم تررد معلومات عن حصيلة رسمية للإصابات والضحايا.

فيما نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان بكثاقة لحظة وقوع الانفجار الضخم في مقديشو.

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