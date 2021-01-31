اللجنة الفنية تجتمع مع لاعب الإسماعيلي

حرص أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى على عقد اجتماع مع محمد عادل لاعب وسط الفريق من أجل الإشادة بما قدمه خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وطالبت اللجنة الفنية اللاعب بالاستمرار في تقديم تألقه مع الفريق.





وسجّل محمد عادل هدفاً مميزاً في شباك بيراميدز وأداء لافت، جعله أحد أبرز نجوم اللقاء.





وكان محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى تحدث عقب لقاء الأمس أمام بيراميدز أن الفريق قدم أداءً مميزًا، إلا أنه فقد نقطتين بالتعادل مع بيراميدز.





وسجل عادل هدف الدراويش من رأسية مميزة اكتفى إكرامى بالنظر إليها ، قبل أن يتعادل رمضان صبحى لبيراميدز.





وأضاف: ”الفريق يحتاج لمساندة ودعم الجميع بجانب تحقيق مزيد من الاستقرار والهدوء لاستعادة تألقه المعهود”.





واستكمل حديثه: ”تحدثنا كلاعبين من أجل النهوض سريعا بنتائج الفريق ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى حصد الانتصارات خلال اللقاءات القادمة”.



