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برلمان

وزير البترول أمام النواب: 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 390 مليار جنيه

الأحد 31/يناير/2021 - 05:28 م
وزير البترول
وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال وزير البترول زوالثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن الوزارة نجحت في تحقيق اعلى معدل لإنتاج الزيت الخام والغاز بتاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم.

واوضح وزير البترول خلال بيانه أمام جلسة مجلس النواب اليوم انه تم تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 390 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز في سبتمبر 2018 واستئناف التصدير بعد ان كانت مصر من اكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين اعوام 2015 - 2017 مما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني أفريقيا والثالث عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا في 2015.
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