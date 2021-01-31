قبل الحدث بـ 5 أشهر.. بايدن يستعد للقاء الملكة إليزابيث للمرة الأولى

من المفهوم أن مسؤولي قصر باكنجهام يستكشفون الاحتمال، ومن المقرر أن يصل بايدن إلى بريطانيا لحضور القمة التي تستمر ثلاثة أيام في كورنوال والتي تبدأ في 11 يونيو.

بحلول شهر يونيو ، من المأمول أن تسمح برامج التطعيم العالمية إلى جانب الانخفاض المعتاد في مستويات العدوى في الصيف باستئناف الحياة الطبيعية، بما في ذلك أداء الملكة لواجباتها الملكية.





وسيواجه بايدن ، الذي يفتخر بجذوره الأيرلندية ، مأزقًا دبلوماسيًا بشأن ما إذا كان سيرتبط بزيارة إلى دبلن.





ورفض قصر باكنجهام التعليق أمس على أي خطط لزيارة بايدن.





ولكن اعتمادًا على جدوله الزمني ، من المحتمل أيضًا أن يتلقى الرئيس دعوة رسمية لزيارة قصر وستمنستر.

ظهر أمس أن رئيس مجلس النواب السير ليندسي هويل قد كتب بالفعل إلى السيد بايدن لدعوته ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى مجلس العموم.

وفي خطاب أرسل قبل تنصيب بايدن في 20 يناير ، قال السير ليندسي إنه "صُدم وفزع" من غزو أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في واشنطن حيث اجتمع الكونجرس لتأكيد انتخاب بايدن.

وكتب السير ليندسي: "عندما يتم استخدام القوة ، تضيع الحجة ويجب على كل شخص سليم التفكير في جميع أنحاء العالم أن يدين مثل هذا العمل".



