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ديني

جميع جداول امتحانات الفصل الأول لكليات جامعة الأزهر 2021.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 07:52 م
جميع جداول امتحانات
جميع جداول امتحانات الفصل الأول لكليات جامعة الأزهر 2021
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محمد شحتة
أعلنت عدد من كليات جامعة الأزهر، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد قرار رئيس الوزراء ببدء الامتحانات بعد اجازة نصف العام، والذي صدق عليه مجلس جامعة الأزهر.

وتضمت الكليات التي أعلنت عن جداول الامتحانات، كلية الشريعة والقانون بطنطا، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بالشرقية، وكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود.

كما تضمنت الكليات التي أعلنت عن الجداول، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، وكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وكلية أصول الدين والدعوة بالزقايق، وكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وكلية اللغة العربية بالمنصورة، 

وتبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا والعاشرة صباحا حسب كل كلية، كما تجرى على نظام الفترتين الصباحية والمسائية.

وأعلنت الكيات أنها غير مسئولة عن توفير مرافقين للطلاب المكفوفين في الامتحانات.

ونوهت أن من يتأخر عن الامتحان والدخول في الموعد المحدد، سيتم منعه من دخول الامتحانات ولن يسمح بدخول أي طالب إلا بوجود اثبات شخصية.

ولن يسمح لأي طالب الخروج من اللجنة إلا بعد مرور نصف الوقت، ولن يتمكن الطلاب من دخول اللجان إلا بارتداء الكمامة وادوات التعقيم.

كما يحظر على الطلاب والطالبات الدخول بالهواتف المحمولة او أي اوراق أو كتب متعلقة بمادة الامتحان.
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