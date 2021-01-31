50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

وصلت اليوم أولى دفعات لقاح أسترازينيكا – أكسفورد إلى مصر ، وهو اللقاح الذي تم اعتماده في بريطانيا منذ أسابيع ، ووصلت شحنة منه إلى مصر عن طريق دبي ، حيث حصلت مصر على 50 ألف جرعة من اللقاح استرازينيكا، وذلك ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.

وفي السطور التالية نستعرض أهم المعلومات التي يحتاج الجميع معرفتها عن لقاح أسترازينيكا – أكسفورد بعد وصوله مصر :

يعتبر لقاح أسترازينيكا آمن ، وتأثيراته الجانبية نادرة جدًا خلال المرحلة الحالية، وذلك بحسب تقارير مجلة " ذي لانسيت" الطبية التي صدقت على نتائج هذا اللقاح في ديسمبر الماضي .

وفي نوفمبر الماضي ، كشفت المختبرات في بريطانيا عن نتائج التجارب السريرية لهذا اللقاح حيث جاءت النتائج بأنه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاح بيونتيك وفايزر ولقاح موديرنا.

قامت مجموعة أسترازينيكا البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح بيونتيك وفايزر الذي يوزع في بريطانيا منذ ديسمبر .

شارك مايقرب من 23754 متطوعًا في التجارب السريرية للقاح أسترازينكا، ومن بينهم سجل شخص واحد تلقى اللقاح تأثيرا خطيرا قد يكون مرتبطا بالحقنة، بحسب البيانات الصادرة في المجلة الطبية ذي لانسيت ، وأصيب ذلك الشخص بالتهاب نادر في النخاع الشوكي، ما أدى إلى وقف التجارب بشكل موقت في مطلع سبتمبر.

كما أعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021 .

يعتمد لقاح أسترازينيكا على ناقل فيروسي، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو " فيروس غدّي " منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أفضل ميزة في لقاح أسترازينيكا أنه سهل التخزين ، فهو يتطلب درجة حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، وذلك على عكس لقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

أما عن سعره ، فمن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أن كلفته ضئيلة تقارب 2,50 يورو للجرعة الواحدة.