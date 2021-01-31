رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030

جاء ذلك خلال ترأس

الدكتور محمود

للاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، الذي عقد اليوم الأحد"، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة، والدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار خيري عمارة ‏المستشار القانوني للجامعة، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والدكتور مصطفي زمزم، ‏رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.