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تعليم

رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030

الأحد 31/يناير/2021 - 08:34 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أهمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية فى دعم الجامعة للاضطلاع بدورها فى خدمة المجتمع بما يدعم تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيدا بالدعم الدائم لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى للجامعة، والتعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة، موضحًا أن الجامعة تدعم بخبراتها كافة مشروعات المحافظة التنموية.


جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود ذكي للاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، الذي عقد اليوم الأحد"، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة، والدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار خيري عمارة ‏المستشار القانوني للجامعة، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والدكتور مصطفي زمزم، ‏رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الآداء المتميز للأجهزة التنفيذية ساهم بشكل كبير في تنفيذ ‏أبعاد الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما في ذلك الشمول المالي، والنهوض بالبنية الرقمية وتطبيقها في جميع القطاعات والكليات والوحدات بالجامعة، لتوفير أفضل سبل أداء الخدمات للطلاب.

رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030
رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030
رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030
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