ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. ضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:02 ص
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
نفذت وزارة التجارة السعودية 4,306 جولات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 417 مخالفة فورية ، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.

اقرأ أيضا:
وشملت الجولات مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، ونجران، والقصيم، وعسير، والمدينة المنورة، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والباحة.

وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. مد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة

من الجمعة إلى الأحد.. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

حدث نادر.. تداول فيديو لإعصار يضرب السعودية

الثلوج تكسو شمال السعودية.. شاهد.. المملكة تتعرض لموجة قاسية من الطقس السيئ

بالسعودية.. سحب رعدية ورياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

ترشيحاتنا

15 دعاء بين الأذان والإقامة للرزق في صلاة العشاء.. رددها ليرزقك الله بغير حساب

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول

بسبب بايدن والقناة الخلفية.. الجارديان: فرصة غير مسبوقة أمام إيران والسعودية من أجل بداية جديدة

فيما يخص اللقاح.. الصحة تعلنها: خلال الأسابيع القادمة سيكون لدينا أخبار سعيدة للغاية

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

الغرفة بـ 40 ألف جنيه.. وزير النقل يكشف طريقة تعويض المواطنين عن منازلهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد