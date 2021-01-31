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أخبار البلد

تخفيضات 50% على التذاكر الدولية لرحلات مصر للطيران لمدة 3 أيام.. اعرف السبب

الأحد 31/يناير/2021 - 09:39 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 50 % على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 35 نقطة حول العالم للمسافرين أيام 14 و 15 و 16 فبراير،  تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير. ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض من خلال شراء تذاكرهم اعتبارًا من صباح الغد الموافق 1 فبراير 2021 حتى 14 فبراير 2021.


وفي نفس السياق، أعلنت مصر للطيران عن طرح باقات خاصة للسفر إلى جزر المالديف وسيشل شاملة الطيران والإقامة بأسعار تبدأ 13,800 جنيه من خلال ذراعها السياحي "مصر للطيران للسياحة - الكرنك" في الفترة من 10 إلى 20 فبراير. ويمكن للعملاء حجز هذه الباقة اعتبارًا من صباح الغد من خلال الاتصال بمصر للطيران الكرنك على أرقام 0225750600 أو 0225790465 أو عن طريق خدمة الواتس أب على رقم +201285311558.


الجدير بالذكر أن مصر للطيران أعلنت في نفس الوقت عن عدد من التخفيضات على أسعار تذاكرها إلى العديد من وجهاتها الدولية خلال شهر  فبراير ؛ حيث أطلقت الشركة 50 % تخفيضا على رحلاتها من القاهرة إلى (امستردام وفرانكفورت ولندن وباريس) للسفر حتى 5 فبراير 2020، كما أطلقت أسعار خاصة للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – الشارقة – دبي) بأسعار تبدأ من 4900 جنيه شاملة الذهاب والعودة. 


وتشارك مصر للطيران عملاءها بأسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر كجزء من مبادرة شتي في مصر.

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