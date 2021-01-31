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أخبار العالم

9 ملايين جرعة إضافية.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاق مع أسترازينيكا لحل أزمة اللقاحات

الأحد 31/يناير/2021 - 09:48 م
أوروبا: أسترازينيكا
أوروبا: أسترازينيكا ستسلم 9 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا
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قسم الخارجي

أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، لزيادة كمية اللقاحات المخصصة لأوروبا بنسبة 30%، وذلك على خلفية أزمة التأخر في تسليم الجرعات خلال الأيام الماضية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أسترازينيكا ستسلم 9 ملايين جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت في تغريدة على تويتر إن الشركة ستبدأ في تسليم الجرعات المطلوبة قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر سابقا، ومن المققرر أن توسع "أسترازينيكا" طاقتها الإنتاجية في أوروبا.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الجرعات الإضافية سترفع المجموع الذي ستحصل عليه دول الاتحاد خلال الربع الأول من هذا العام إلى 40 مليون.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة الخطاب بين القادة الأوروبيين ومجموعة أسترازينيكا البريطانية التي تأخرت في تسليم جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا،  حيث أبلغت الشركة الاتحاد الأوروبي بأنها ستكون قادرة على توفير 25% فقط من العقود، بحجة تلبية احتياجات المملكة المتحدة أولا.
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