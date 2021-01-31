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رياضة

رسميا.. استاد المقاولون العرب يستضيف مباريات البنك الأهلي في الدوري الممتاز

الأحد 31/يناير/2021 - 09:51 م
اللواء أشرف نصار
اللواء أشرف نصار
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رباب الهوارى
أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوصل لاتفاق مع المسؤولين بنادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر بشأن استضافة استاد المقاولون العرب لمباريات فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز بداية من الجولة الثانية عشرة أمام الجونة السبت المقبل .

وأعرب اللواء أشرف نصار عن خالص شكره وتقديره للمسؤولين بنادي المقاولون العرب لتعاونهم في إطار العلاقات الوثيقة بين الناديين.

وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقد في حضور الاستاذ محمد عبد المنعم امين الصندوق وعضو لجنة الكرة والعميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين ضمن الاجتماعات الدورية المتفق عليها مسبقا مع الجهاز الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات خلال المرحلة السابقة .

وأكد اللواء أشرف نصار ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي لديهم من الكفاءة الكروية في العودة للعروض القوية التي قدمها اللاعبون أمام فرق الكبار بالدوري وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق على بذل مذيدا من الجهد وتقديم عروض ونتائج مشرفه تليق بإسم نادي البنك الأهلي.
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