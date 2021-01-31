بريطانيا ترفض "قومية اللقاح"

أشرفت المملكة المتحدة على إطلاق لقاح رائد ضد جائحة فيروس كورونا المستمر، مع تأخر مبادرة التلقيح التابعة للاتحاد الأوروبي، وتم توجيه أسئلة إلى "وستمنستر" حول مساعدة البلدان الأخرى في برامجها.





وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، إن بريطانيا قد تساعد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بإمدادات لقاحات فيروس كورونا قبل اكتمال طرح التطعيم المحلي في المملكة المتحدة.





وشددت على هدف التعاون الدولي أثناء حديثها إلى "سكاي نيوز صنداي" وانتقدت "قومية اللقاح" وشددت على أنه بينما تحتاج المملكة المتحدة أولًا إلى "التأكد من تلقيح سكاننا"، فإن لندن ستعمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأخرى لتلقيح أكبر عدد ممكن من الناس.





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واضافت "لدينا هدف لتلقيح الفئات الأكثر ضعفا بحلول أواخر فبراير، ومن السابق لأوانه تحديد كيفية نشر اللقاحات، لكننا بالتأكيد نريد العمل مع الأصدقاء والجيران، نريد العمل مع البلدان النامية ،"قال وزير التجارة الدولية.





وأضافت: "كانت هناك مشكلات في الإمداد، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أن الأدوية الجديدة التي يتم طرحها عبر الإنترنت يتم توصيلها، وأن السكان قد تم تطعيمهم ، ولكن بالطبع، بينما نقوم بتطوير ذلك، فإننا نعمل أيضًا مع دول أخرى حول كيف يمكننا المساعدة، ولن تساعد بريطانيا إذا أصبحنا جزيرة محصنة ولم يكن لدى العديد من البلدان الأخرى اللقاح".





وتابعت تروس، إنها يمكن أن "تضمن تمامًا" أنه سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات للمملكة المتحدة، على الرغم من إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب أن يكون لديها أيضًا إمدادات كافية من اللقاح.





وبالإشارة إلى محادثة بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها "كانت واضحة جدًا بأن هذه الإمدادات التعاقدية لن تتعطل".





وفقًا للجدول الزمني للحكومة ، من المقرر أن يتم تطعيم المجموعات الأربع الأكثر ضعفًا بالكامل بحلول أواخر فبراير ، مع تلقي المستويات التسعة الأولى - بما في ذلك جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا - الجرعة الأولى بحلول الربيع وكل شخص بالغ يقدم اللقاح بحلول سبتمبر .





ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه وزراء مقاعد البدلاء في المملكة المتحدة إلى تهدئة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار الكتلة الذي انتقد على نطاق واسع والذي ألغى الآن بإدخال حدود لقاح بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا يوم السبت.





وتلقى الاتحاد الأوروبي رد فعل عنيف بعد اقتراح فرض ضوابط على الصادرات على اللقاحات المنتجة داخل الكتلة. أدانت منظمة الصحة العالمية هذه الخطوة وادعت صناعة الأدوية أن السياسات التقييدية يمكن أن تكون بمثابة عقبة أمام جهود الإدارة.





ويطالب أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية الوارد في اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ردًا على التهديد بوقف اللقاحات التي تعبر الحدود بحرية في أيرلندا.