ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا ترفض "قومية اللقاح"

الأحد 31/يناير/2021 - 10:07 م
على صالح
أشرفت المملكة المتحدة على إطلاق لقاح رائد ضد جائحة فيروس كورونا المستمر، مع تأخر مبادرة التلقيح التابعة للاتحاد الأوروبي، وتم توجيه أسئلة إلى "وستمنستر" حول مساعدة البلدان الأخرى في برامجها.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، إن بريطانيا قد تساعد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بإمدادات لقاحات فيروس كورونا قبل اكتمال طرح التطعيم المحلي في المملكة المتحدة.

وشددت على هدف التعاون الدولي أثناء حديثها إلى "سكاي نيوز صنداي" وانتقدت "قومية اللقاح" وشددت على أنه بينما تحتاج المملكة المتحدة أولًا إلى "التأكد من تلقيح سكاننا"، فإن لندن ستعمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأخرى لتلقيح أكبر عدد ممكن من الناس.


واضافت "لدينا هدف لتلقيح الفئات الأكثر ضعفا بحلول أواخر فبراير، ومن السابق لأوانه تحديد كيفية نشر اللقاحات، لكننا بالتأكيد نريد العمل مع الأصدقاء والجيران، نريد العمل مع البلدان النامية ،"قال وزير التجارة الدولية.

وأضافت: "كانت هناك مشكلات في الإمداد، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أن الأدوية الجديدة التي يتم طرحها عبر الإنترنت يتم توصيلها، وأن السكان قد تم تطعيمهم، ولكن بالطبع، بينما نقوم بتطوير ذلك، فإننا نعمل أيضًا مع دول أخرى حول كيف يمكننا المساعدة، ولن تساعد بريطانيا إذا أصبحنا جزيرة محصنة ولم يكن لدى العديد من البلدان الأخرى اللقاح".

وتابعت تروس، إنها يمكن أن "تضمن تمامًا" أنه سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات للمملكة المتحدة، على الرغم من إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب أن يكون لديها أيضًا إمدادات كافية من اللقاح.

وبالإشارة إلى محادثة بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها "كانت واضحة جدًا بأن هذه الإمدادات التعاقدية لن تتعطل".

وفقًا للجدول الزمني للحكومة ، من المقرر أن يتم تطعيم المجموعات الأربع الأكثر ضعفًا بالكامل بحلول أواخر فبراير ، مع تلقي المستويات التسعة الأولى - بما في ذلك جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا - الجرعة الأولى بحلول الربيع وكل شخص بالغ يقدم اللقاح بحلول سبتمبر .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه وزراء مقاعد البدلاء في المملكة المتحدة إلى تهدئة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار الكتلة الذي انتقد على نطاق واسع والذي ألغى الآن بإدخال حدود لقاح بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا يوم السبت.

وتلقى الاتحاد الأوروبي رد فعل عنيف بعد اقتراح فرض ضوابط على الصادرات على اللقاحات المنتجة داخل الكتلة. أدانت منظمة الصحة العالمية هذه الخطوة وادعت صناعة الأدوية أن السياسات التقييدية يمكن أن تكون بمثابة عقبة أمام جهود الإدارة.

ويطالب أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية الوارد في اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ردًا على التهديد بوقف اللقاحات التي تعبر الحدود بحرية في أيرلندا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"فاينانشيال تايمز": لقاح كورونا على الطريق الصحيح لنشره دوليا بداية من الشهر المقبل

لمجابهة كورونا.. بريطانيا تعلن تفاصيل جديدة حول موعد تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

عجوز بريطانية صاحبة 90 عاما تتلقى أول لقاح ضد كورونا..فيديو

طبيب بـ مستشفى بريطاني: إنجلترا أول دولة تقوم بـ تطبيق لقاح كورونا في العالم ..فيديو

بداية من الغد.. دولة أوربية تعفي القادمين من السعودية من الحجر المنزلي

ترشيحاتنا

أول رد من جنش على قرار رحيله من الزمالك

تعرف على مدة تعاقد الإسماعيلي مع يوفيتش

غدا.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق

شكري لمفوضية الاتحاد الأفريقي: نريد التزاما من إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني حول سد النهضة

إصابة نائب رئيس الأهلي بـ كورونا

الرعب القادم بعد وباء كورونا.. فيروس "نيباه" قاتل يبدأ بتدمير الدماغ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها