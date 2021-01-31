وزيرة الهجرة: إطلاق مركز للحوار مع شباب الدارسين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية تعظم دور الشباب وتعتبرهم كلمة السر في الحصول على الاستقرار والسلام في العالم.





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤتمرات الشباب كانت أقوى دليل بالمشاركة رفيعة المستوى على رأسهم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة بدأت بالاهتمام بالمصريين بالخارج، ونظمت لهم أكثر من 24 برنامجًا وتعريفهم بمفهوم الأمن القومي المصري، والتحديات التي تواجه الدولة.





وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه تم إطلاق مركز الحوار مع شباب الدارسين بالخارج، وهو منصة رقمية أطلقتها الوزارة، وحرصت على أن الذي يقدم هذه الاستراتيجية شباب الدارسين بالخارج.





وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تحتاج إلي القوي الناعمة من شباب المصريين الدارسين بالخارج خلال المرحلة المقبلة للتعريف بكل ما تقدمه الدولة من خدمات ومشروعات.



