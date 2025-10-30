كريم عفيفي وأشرف عبد الباقي ينضمان إلى فيلم «دماغ ألماظ»

انضم الفنانان كريم عفيفي وأشرف عبد الباقي رسميًا إلى فريق عمل فيلم «دماغ ألماظ»، وهو من بطولة وتأليف الفنان كريم فهمي، ويُصنف ضمن الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

ويواصل صُنّاع الفيلم حاليًا التحضيرات النهائية قبل بدء التصوير، على أن يتم تحديد موعد مبدئي لانطلاق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن كريم عفيفي عن انضمامه إلى الفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة وعلّق قائلًا: «باين إني مركز ولا أركز أكتر»، في إشارة إلى حماسه للمشروع الجديد.

كما تعاقد الفنان أشرف عبد الباقي على المشاركة في بطولة الفيلم، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح وتوقيع العقود مع باقي أبطال العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير.

يُذكر أن أشرف عبد الباقي يُعرض له حاليًا فيلم «السادة الأفاضل» من إخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم محمد ممدوح، محمد شاهين، طه دسوقي، هنادي مهنا، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وغيرهم. كما شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل «قلبي ومفتاحه» مع آسر ياسين ودياب، من تأليف وإخراج تامر محسن.

أما كريم فهمي فقد شارك في رمضان الماضي في مسلسل «وننسى اللي كان» أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وشارك في بطولته خالد سليم ونيكول سابا وعدد من النجوم.



