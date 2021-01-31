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رياضة

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد ثنائيته في مرمى وست هام

الأحد 31/يناير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح أحرز هدفين في مباراة اليوم، ليقود الريدز لتحقيق الانتصار الثاني لهم تواليًا في الدوري الإنجليزي.

وبهدفي محمد صلاح، فإن الفرعون المصري حقق العديد من الأرقام القياسية، نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير..

- محمد صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر مع ليفربول في 4 مواسم متتالية في مختلف المسابقات، منذ إيان راش الذي حقق ذلك الإنجاز موسم 1984-1985.

- محمد صلاح خامس لاعب أفريقي يصل لـ 90 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي

- محمد صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للثنائيات في مباريات البريميرليج منذ انضمامه لليفربول عام 2017 وأحرز 17 ثنائية بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

- محمد صلاح في المباريات التي لم يشارك فيها زميلاه ماني وفيرمينو من بداية المباراة "21 مباراة"، استطاع تسجيل 20 هدفًا وصناعة 9 أخرى.

- وست هام يونايتد أصبح أكثر فريق يسجل محمد صلاح في مرماه في الدوري الإنجليزي، وهز شباكه 9 مرات من قبل.

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