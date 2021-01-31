جائحة جديدة تهدد العالم.. فيروس نيباه أشرس من كورونا ونسب الوفيات به 75%.. وشركات الأدوية العملاقة عاجزة عن مواجهة الخطر الوبائي المحتمل

- فيروس نيباه هدد العالم لأول مرة عام 1999 وانتشر بين مزارعي الخنازير في ماليزيا

- خبراء الصحة الدوليين يحذرون: فيروس نيباه لديه القدرة على أن يصبح وباءً جديدًا

- الفيروس أخطر من كورونا و ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان ويوجد في الأطعمة الملوثة









على مدى السنوات الـ 22 الماضية، أدى تفشي فيروس "نيباه"، وهو مرض مُعدٍ ناشئ، إلى إثارة القلق بين علماء الفيروسات ومسئولي الصحة الدوليين.





وتم التعرف على الفيروس لأول مرة في عام 1999 أثناء تفشي المرض بين مزارعي الخنازير في ماليزيا، وتم الإبلاغ عن الفيروس خلال السنوات القليلة التالية في جميع الدول الآسيوية.





وعاد الفيروس إلى دائرة الضوء، بعد تقرير صادر عن مؤسسة الوصول إلى الطب.





مع احتدام الحرب ضد جائحة كورونا - كوفيد 19 المستجد، يشعر خبراء الصحة بالقلق من أن فيروس نيباه لديه القدرة على أن يصبح وباءً جديدًا.





ويشدد التقرير على أن فيروس نيباه يستحق اهتمام خبراء الصحة العالميين حيث أن تفشي الفيروس في الصين، بمعدل وفيات يصل إلى 75 في المائة ، قد يكون الخطر الوبائي الكبير التالي مع عدم استعداد شركات الأدوية العملاقة أثناء التركيز على كوفيد 19.





فيروس نيباه هو مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا.





ويمكن أن تنفجر جائحة "نيباه" في أي لحظة.





ونقلت صحيفة ذا جارديان عن جاياسري كيه إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب ومقرها هولندا، قوله: "قد يكون الوباء التالي عدوى مقاومة للأدوية.





لكن ما هو الفيروس؟ ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان ، ويوجد في الأطعمة الملوثة. يمكن للأشخاص الذين يصابون بعدوى Nipah أن ينتقلوا إلى الآخرين.

وبالنسبة للأشخاص المصابين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإنه يتسبب في مجموعة من الأمراض من العدوى غير المصحوبة بأعراض (تحت الإكلينيكي) إلى أمراض الجهاز التنفسي الحادة أو الأسباب المميتة لالتهاب الدماغ، والعلاج المعتاد هو الرعاية المكثفة





وخلال أول انتشار معترف به في ماليزيا للمرض، والذي أصاب سنغافورة أيضًا، نتجت معظم الإصابات البشرية عن الاتصال المباشر مع الخنازير المريضة أو أنسجتها الملوثة.

وفي حالات تفشي المرض في وقت لاحق في بنجلاديش والهند، كان استهلاك الفاكهة أو منتجات الفاكهة الملوثة بالبول أو اللعاب من خفافيش الفاكهة المصابة هو المصدر الأكثر احتمالا للعدوى.

كما تم الإبلاغ عن انتقال فيروس نيباه من إنسان إلى آخر بين أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية للمرضى المصابين.



أما خطر العدوى في مناطق أخرى محتمل، حيث تم العثور على دليل على الفيروس في المستودعات الطبيعية المعروفة (أنواع خفافيش Pteropus) والعديد من أنواع الخفافيش الأخرى في بعض البلدان، بما في ذلك كمبوديا وغانا وإندونيسيا ومدغشقر والفلبين و تايلاند.

وخلال فترات انتشار الفيروس اللاحقة في بنجلاديش والهند، انتشر فيروس نيباه مباشرة من إنسان لآخر من خلال الاتصال الوثيق بإفرازات الناس، ففي سيليجوري بالهند في عام 2001، تم الإبلاغ أيضًا عن انتقال الفيروس داخل بيئة الرعاية الصحية، حيث حدثت 75 بالمائة من الحالات بين موظفي المستشفى أو الزوار.

ومن عام 2001 إلى عام 2008، كان حوالي نصف الحالات المبلغ عنها في بنغلاديش بسبب انتقال العدوى من إنسان لآخر من خلال توفير الرعاية للمرضى المصابين.

وأدى تفشي فيروس نيباه في ولاية كيرالا جنوب الهند في عام 2018 إلى مقتل 17 شخصًا.

وفي ذلك الوقت، حظرت البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤقتًا واردات الفواكه والخضروات المجمدة والمعالجة من ولاية كيرالا نتيجة لتفشي المرض هناك.



