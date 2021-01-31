ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

للمرة الثالثة.. دينا فؤاد تريند رقم 1 فى مصر بعد إبداعها فى "جمال الحريم"

الأحد 31/يناير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت  دينا فؤاد، اليوم الاحد، تريند رقم 1 على موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامنًا مع عرض الحلقة ال 36 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، للمرة الثالثة، وسبق وتصدرت وجه القمر الترند مرتين، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، واشادة الجمهور بها وبأدائها.

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" التى تحمل كثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، وتظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، استطاعت من خلاله فرض موهبتها خصوصا وأن الدور يحمل الكثير من الانفعالات.

ونجحت وجه القمر دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تحتفل بنجاح "جمال الحريم" مع صناع العمل.. صور

دينا فؤاد تحصل على طلاسم وتعاويذ من الجن ونور تسعى لفك اللعنة فى الحلقة 12 من "جمال الحريم"

الحلقة 14 من مسلسل جمال الحريم.. دينا فؤاد تستعين بالجن للتجسس على معارفها

"جمال الحريم" الحلقة 18.. دينا فؤاد تساعد نور للخلاص من لعنة الجن

في حتة تانية خالص.. الجمهور عن أداء دينا فؤاد بمسلسل جمال الحريم

دينا فؤاد تتصدر ترند "تويتر" بهاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"

ترشيحاتنا

تخفيضات 50% على التذاكر الدولية لرحلات مصر للطيران لمدة 3 أيام.. اعرف السبب

كرم جبر يعتذر على الهواء لسيدة المحلة: ما حدث جريمة

الأعمدة هتنفجر.. التحفظ على صاحب عقار فيصل ومالك مخزن الأحذية

بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

هنطورها بأيدينا.. وزير النقل يكشف عن إنشاء طريق لخدمة المواطنين أسفل الدائري

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت فهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد