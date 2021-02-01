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توك شو

حساس وعنده ضبط نفس.. الكدواني عن كريم عبدالعزيز: ربنا يديمه نعمة في حياتي.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:25 ص
ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى
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داليا أحمد
عبر ماجد الكدونى عن مدى ارتباطه بالممثل كريم عبدالعزيز قائلا: أول ما تقابله تحس أن  انت تعرفه من 20 سنة.

قال الفنان ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج" سهرانين" مع أمير كرارة ، إن كريم عبد العزيز تركيبة ساحرة مش أي حد يفهمه ، حساس بدرجة كبيرة ولديه كم كبير من المصداقية ولا يعرف يقول كلمة غير من قلبه.

وعلق "الكدوانى "عن علاقته بكريم عبد العزيز قائلًا: "كريم بالنسبالى أخ وصديق وبتعلم منه حاجات كتيرة أوى فى الحياة مش الفن بس ، وبتعلم من حكمتع فى تصرفاته من البشر وردود أفعاله وعنده ضبط نفس أنا بغير منه ، ناهيًا ربنا يديمه نعمه فى حياتى".

كما تابع "الكدوانى "، أنا كريم لديه جزء فى شخصيته حساسه جدا تجعل كل كلامه صادق من قلبه لذلك لابد من لحذر فى التعامل معه ولكن بطبيعية ، معلقًا ذكى جدا وحساس جدا لذلك كريم لا يجوز التعامل معه غير من القلب.

ولفت "الكدوانى "، أن كريم عبد العزيز ممثل مختلف وعضلته الأساسية إحساسه ، كما وجه الكدوانى له كل الشكر عن حديثه عنه فيما سبق.  
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