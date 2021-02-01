عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور





عثرت الطفلة «ليلي وايلدر» على الأثر الذي يبلغ عمره 220 مليون عام بينما كانت تمشي مع والدها ريتشارد البالغ من العمر 47 عامًا في خليج بيندريكس بالقرب من باري في ويلز، وصرخت: "انظر ابي ماذا وجدت؟".





يقول علماء الآثار بأنها أحفورة "مثالية ونقية تمامًا" لديناصور ذو قدمين غير معروف حاليًا للخبراء، وأكدوا أن الاكتشاف سيساعدهم على فهم أفضل لكيفية مشى صغار الديناصورات.





عندما وجدت ليلي الاكتشاف التاريخي بين الصخور في وقت سابق من هذا الشهر، تقول والدتها سالي: "لم نكن متأكدين من أن الحفرية حقيقية، لكنني كنت أعرف أن الكثير من آثار الديناصورات قد تم العثور عليها على طول ذلك الساحل من قبل، فقررت سؤال خبير".





لقد وجدت صفحة التعريف الأحفوري على فيسبوك ونشرتها هناك وأصيب الناس بالجنون بمجرد رؤيتها، "لقد كان كل شيء مثيرًا للغاية، فالاكتشاف غير مسبوق".





أبلغ الوالدان المسئولين في بريطانيا عن الاكتشاف، وتمت إزالته بشكل قانوني في وقت سابق من هذا الأسبوع ليتم دراسته من قبل علماء الآثار وعلماء الحفريات في المتحف الوطني بـ كارديف.





وأشاد الخبراء باكتشاف ليلي لآثار الديناصور الذي يبلغ طوله أكثر من 10 سم ويعتقد أنه مولود لديناصور يبلغ طوله 75 سم وطوله 2.5 متر.





يصف الخبراء صغير الديناصور على أنه كان نحيفًا ويمشي على قدمين خلفيتين، ويصطاد الحيوانات الصغيرة والحشرات.

اكتشفت فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات فقط آثار أقدام ديناصور عمرها 220 عاما فيما وصفه الخبراء بأنه أحد أكثر آثار أقدام الديناصورات إثارة للإعجاب التي تم العثور عليها في المملكة المتحدة البريطانية منذ العقد الماضي.