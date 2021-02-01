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منوعات

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:37 ص
ملكة جمال
ملكة جمال
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عزة عاطف
وقعت الصدمة كالصاعقة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لملكة مال كازاخستان في وضع مأساوي.

ظهرت «جلنور نورتازا» "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017″، في مقطع فيديو تعمل داخل مطبخ أحد المقاهي في المدينة، وتقوم بغسل الأطباق وتقشير الثوم والبصل.

اضطرت جلنور المسكينة التي شاركت في العديد من مسابقات الجمال في كازاخستان إلى العمل في مقهى بمدينة كيزيلوردا.

وذلك نظرًا لما تمر به من ظروف معيشية صعبة وفقًا لموقع 365info، وهو ما دفعها لشغل أية وظيفة تعول منها نفسها، فكان جمالها أكبر معاناتها.

وبعد المشي في الفساتين الفخمة سجنت نفسها خلف "المريلة"، وبدلًا من ترتيب خطواتها على المسرح والظهور أمام الكاميرات في أزهى صورها أصبحت المسكينة تعاني لكسب قوت يومها.

وذكر بعض معارفها أن جلنور تمر بحالة معيشية صعبة، لأنها أصبحت يتيمة وتضطر للإنفاق على نفسها، وبسبب جمالها، يصعب عليها العثور على عمل لائق، لأن النساء يغرن منها، وغالبا ما يقدم الرجال عروض غير لائقة لها.
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