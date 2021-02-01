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فن

بصورة له مع غادة عادل.. حسن شاكوش: أحلي مفاجأة مع حبيبة قلبي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش  صورة  له مع الفنانة غادة عادل عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق شاكوش: " كانت أحلي مفاجأة ومبسوط جدا اني شوفتك مع حبيبة قلبي الأستاذة غاده عادل".

بدأت النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" للمخرج  محمد أمين.

"المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد .

من ناحية أخرى،تواصل غادة تصوير فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة،  ويشارك في بطولته خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، ماجد المصرى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.
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