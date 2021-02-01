بصورة له مع غادة عادل.. حسن شاكوش: أحلي مفاجأة مع حبيبة قلبي

وعلق شاكوش: " كانت أحلي مفاجأة ومبسوط جدا اني شوفتك مع حبيبة قلبي الأستاذة غاده عادل".

بدأت النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين.





"المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد .



