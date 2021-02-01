موسيماني يدرس استبدال أجايي بوليد سليمان في قائمة الأهلي بمونديال الأندية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،استبدال النيجيري جونيور أجايي الجناح الأيسر للفريق بالحاوي وليد سليمان في قائمة الفريق بمونديال العالم للأندية.





وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قام بقيد 23 لاعبا في القائمة النهائية للفريق على أن يحق له إستبدال لاعبين بموجب تقرير طبي.





وضمت القائمة النهائية كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وبدر بانون وياسر ابراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور اجايي ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن.





وغاب أجايي عن مباريات الفريق منذ مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي اقيمت في 27 نوفمبر الماضي، وابدي موسيماني غضبه الشديد من الوزان الزائد للاعب النيجيري خاصة بعد عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق وقيده في قائمة مونديال العالم تقديرًا لمجهوده الكبير في رحلة الحصول علي لقب الأميرة السمراء التاسعة .





ويبدأ وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الدخول في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم بعد شفائه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي لحقت بها في مواجهة البنك الأهلي بمسابقة الدوري المحلي، ويبذل الحاوي جهودًا كبيرة في المران وتحفيز زملائه في البعثة مما لفت نظر الجهاز الفني لإمكانية ضم وليد للقائمة حتي يكون جاهزًا في أي وقت من المباراة أمام الدحيل المقرر لها الخميس.