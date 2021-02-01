ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة.
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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2364 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3382 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة.
اقرأ أيضا...أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 1-2-2021
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2364 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3382 نقطة.