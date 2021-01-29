جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. فيديو

حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قدرها 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%.





قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد اسبوع اقتصر جلسات الأسبوع على أربع جلسات بسبب اجازة ٢٥ يناير عيد الشرطة والتي تم ترحيل الاجازة إلى أمس الخميس ٢٨ يناير بناء على تعليمات السيد الرئيس بترحيل الإجازات من وسط الأسبوع إلى آخره وكان في تغيرات جيدة جدا في المؤشرات خلال جلسات تداولات الأسبوع وكان في ملاحظات جيدة جدا .





وأضافت رمسيس تباين أداء مؤشرات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع والمؤشر الرئيسي للبورصة كان يسير في قناة سعرية أعلاها ١١٦٠٠ نقطة وانخفض إلى ١١٥٩٦ نقطة ثم عاود الارتفاع مره اخرى الى ١١٦٠٠ نقطة وذلك بسبب تباين أداء المؤسسات في بعض الجلسات تسجل دخول والبعض الآخر تسجل خروج.

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الجدير بالذكر أن تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.





فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوى الأوزان، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة.





وسجل مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان ارتفاعًا بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة.





وبالنسبة للتداولات، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.575 مليار ورقة منفذة على 214 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.139 مليار ورقة منفذة على 262 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





إجمالي قيمة التداول في بورصة النيل نحو 12.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 36 مليون ورقة منفذة على 1408 عملية خلال الأسبوع المنتهى.



