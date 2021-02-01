ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:03 ص
مواد البناء
مواد البناء
Advertisements
هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021.

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 753 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 708 جنيهات للطن، والسويدي 750 جنيها للطن، وسجل في حلوان 733 جنيهًا للطن.

اقرأ أيضا:

كما سّجل أسمنت أسيوط 733 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 710 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 -12- 2020

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

استقرار الحديد.. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 29-12-2020

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 4-1-2021

استقرار أسعار مواد البناء اليوم 5-1-2021

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 11-1-2021

ترشيحاتنا

بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

زلزال يضرب ولاية تركية

أدعية في جوف الليل.. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

لصالح أخوات الفنان.. حكم نهائي بفرض الحراسة على تركة أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد