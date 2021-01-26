انخفاض جديد في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-1-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 26-1-2021، والتي شهدت انخفاضا في أسعار الأسمنت تتراوح قيمته بين 2 و5 جنيهات للطن، مع استقرار أسعار الحديد.











وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 768 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 710 جنيهات للطن، والسويدي 755 جنيها للطن، وسجل في حلوان 735 جنيهًا للطن.









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كما سّجل أسمنت أسيوط 740 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 713 جنيها للطن.









وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.







