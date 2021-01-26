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اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:59 م
مواد بناء
مواد بناء
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 26-1-2021، والتي شهدت انخفاضا في أسعار الأسمنت تتراوح قيمته بين 2 و5 جنيهات للطن، مع استقرار أسعار الحديد.


وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 768 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 710 جنيهات للطن، والسويدي 755 جنيها للطن، وسجل في حلوان 735 جنيهًا للطن.


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كما سّجل أسمنت أسيوط 740 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 713 جنيها للطن.


وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.


أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.
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