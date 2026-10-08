يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الزمالك والأهلي، قبل انطلاق الجولة السادسة عقب التوقف الدولي.
ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة
1- بيراميدز 15 نقاط
2- الزمالك 13 نقاط
3- الأهلي 13 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 12 نقاط
5- مودرن سبورت 10 نقاط
6- الاتحاد 10 نقاط
7- المقاولون العرب 7 نقاط
8- بتروجيت 7 نقاط
9- الجيش 7 نقاط
10- زد 7 نقاط
11- القناة 6 نقاط
12- المصري 6 نقاط
13- البنك الأهلي 6 نقاط
14- وادي دجلة 5 نقاط
15- إنبي 4 نقاط
16- سموحة 4 نقاط
17- أبو قير للأسمدة 3 نقاط
18- الجونة نقطتان
19- بترول أسيوط نقطتان
20- غزل المحلة نقطة واحدة