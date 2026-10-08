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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الزمالك والأهلي، قبل انطلاق الجولة السادسة عقب التوقف الدولي.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 15 نقاط

2- الزمالك 13 نقاط

3- الأهلي 13 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 12 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- الاتحاد 10 نقاط

7- المقاولون العرب 7 نقاط

8- بتروجيت 7 نقاط

9- الجيش 7 نقاط

10- زد 7 نقاط

11- القناة 6 نقاط

12- المصري 6 نقاط

13- البنك الأهلي 6 نقاط

14- وادي دجلة 5 نقاط

15- إنبي 4 نقاط

16- سموحة 4 نقاط

17- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

18- الجونة نقطتان

19- بترول أسيوط نقطتان

20- غزل المحلة نقطة واحدة

الاهلي الزمالك بيراميدز الدوري

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