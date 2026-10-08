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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ساعر : وقف النشاط البريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة

جدعون ساعر
جدعون ساعر
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز المساعدات الدولي لغزة في كريات غات ردا على التحرك البريطاني ضد إسرائيل.

وأعلن ساعر في تصريحات له كذلك وقف النشاط البريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة.

كما أشار ساعر إلى منع دخول 12 من المسؤولين المنتخبين والمواطنين البريطانيين الآخرين المتورطين في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.

ولفت ساعر كذلك إلى إنهاء أنشطة القنصلية البريطانية في القدس اليوم، وإزالة لافتة "القنصلية البريطانية في القدس".

وختم وزير خارجية الاحتلال “ساعر” : لم نكن نريد الوصول إلى هذه المرحلة لكن خطوات حكومة حزب العمال قادتنا إليها.

بريطانيا إسرائيل قوات السلطة الفلسطينية مركز المساعدات الدولي لغزة وزير خارجية إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس

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