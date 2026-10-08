ساعر : وقف النشاط البريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز المساعدات الدولي لغزة في كريات غات ردا على التحرك البريطاني ضد إسرائيل.

وأعلن ساعر في تصريحات له كذلك وقف النشاط البريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة.

كما أشار ساعر إلى منع دخول 12 من المسؤولين المنتخبين والمواطنين البريطانيين الآخرين المتورطين في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.

ولفت ساعر كذلك إلى إنهاء أنشطة القنصلية البريطانية في القدس اليوم، وإزالة لافتة "القنصلية البريطانية في القدس".

وختم وزير خارجية الاحتلال “ساعر” : لم نكن نريد الوصول إلى هذه المرحلة لكن خطوات حكومة حزب العمال قادتنا إليها.