أهلي 2003 يواجه سموحة اليوم ضمن المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 اليوم ضيفًا على سموحة، في المباراة التي تقام في الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.





ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز الأول في مباريات المرحلة النهائية، حتى ينافس مبكرًا على الصدارة ومن ثم لقب البطولة.





وكان أهلي 2003 قد تعادل بهدف لمثله، امام وادي دجلة في مباراة الجولة الأولي من البطولة، ويسعي اليوم للفوز علي سموحة وحصد نقاط المباراة الثلاث.





وتأهل أهلي 2003 إلى المرحلة النهائية بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 18 نقطة،جمعها من الفوز في 5مباريات والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة مرتين، وتأهل معه إنبي متصدر المجموعة، وسموحة الذي احتل المركز الثالث.





ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.