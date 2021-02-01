ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة الساحر .. حساب الزمالك يحتفل بـ أيمن حفنى على طريقته الخاصة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:14 ص
أيمن حفنى
أيمن حفنى
Advertisements
عمرو الحلوانى

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "انستجرام"، رسالة ترحيب خاصة لـ أيمن حفني بعد عودته لصفوف الفريق مرة أخرى وانضمامه رسميا لقائمته خلال موسم الانتقالات الشتوية.

 ونشر الحساب صورة تعبيرية لأيمن تظهره بشكل الساحر، مصحوبة بتعليق: "الآن وبعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، حان الوقت للاحتفال بعودة لاعبنا أيمن حفني لصفوف الفريق".


وعلى الجانب الأخر ، وصل إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين النجم المصري مصطفى محمد، المنضم حديثا من الزمالك إلى جالطة سراي التركي.

واستقبل مسؤولو النادي التركي اللاعب ووكيل أعماله أحمد يحيي فور وصولهم إلى تركيا ، ولقى اللاعب ترحيبا كبيرا فى ظل الآمال المنعقدة عليه فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن مصطفى محمد ينضم لقائمة مباراة جالاتا سراي القادمة أمام إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي يوم الثلاثاء القادم وفقا لما توقعته الصحف التركية ، على أن يشارك كبديل فى المباراة الأولى له مع ناديه .

وكان الزمالك وافق على إعارة مصطفى محمد للنادي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

ويحتل جالطة سراي المركز الثالث في الدوري التركي حاليا برصيد 42 نقطة، متأخرا بـ 3 نقاط عن فنربخشة المتصدر، ونقطتين عن بشكتاش الوصيف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يغلق الباب فى وجه جالطا سراي التركي بشأن احتراف مصطفى محمد

رسميا .. الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي

شاهد.. أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد إعارته إلى جالطا سراي

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

أحمد عيد عبد الملك لـ مصطفى محمد: الزمالك اللي بيعمل النجوم

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد صدمة فشل صفقة مصطفى محمد

ترشيحاتنا

باسم مرسي: مسئول بالزمالك رفض عودتي مجددا رغم موافقة باتشيكو

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل انطلاق مونديال الأندية

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على وست هام

سر اجتماع الخطيب بوالتر بواليا في رحلة المونديال

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec