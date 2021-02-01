عودة الساحر .. حساب الزمالك يحتفل بـ أيمن حفنى على طريقته الخاصة

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "انستجرام"، رسالة ترحيب خاصة لـ أيمن حفني بعد عودته لصفوف الفريق مرة أخرى وانضمامه رسميا لقائمته خلال موسم الانتقالات الشتوية.



ونشر الحساب صورة تعبيرية لأيمن تظهره بشكل الساحر، مصحوبة بتعليق: "الآن وبعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، حان الوقت للاحتفال بعودة لاعبنا أيمن حفني لصفوف الفريق".



وعلى الجانب الأخر ، وصل إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين النجم المصري مصطفى محمد، المنضم حديثا من الزمالك إلى جالطة سراي التركي.

واستقبل مسؤولو النادي التركي اللاعب ووكيل أعماله أحمد يحيي فور وصولهم إلى تركيا ، ولقى اللاعب ترحيبا كبيرا فى ظل الآمال المنعقدة عليه فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن مصطفى محمد ينضم لقائمة مباراة جالاتا سراي القادمة أمام إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي يوم الثلاثاء القادم وفقا لما توقعته الصحف التركية ، على أن يشارك كبديل فى المباراة الأولى له مع ناديه .

وكان الزمالك وافق على إعارة مصطفى محمد للنادي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

ويحتل جالطة سراي المركز الثالث في الدوري التركي حاليا برصيد 42 نقطة، متأخرا بـ 3 نقاط عن فنربخشة المتصدر، ونقطتين عن بشكتاش الوصيف.