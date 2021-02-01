وزير المالية: نسعي لتحقيق فائض أولي يصل إلي 2 %





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المؤسسات الدولية تشيد بنجاح الاقتصاد المصري ، لافتا في هذا السياق الي تقرير صندوق النقد الدولى ، موضحا أنه أشاد فى تقريره بالاقتصاد المصري.





وقال معيط خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن الصندوق شرح ما قامت به الحكومة من جهود للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على ما تحقق بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى و الذي استهدف دفع النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.





و قال ان التقرير أشار الي نجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى.





وأوضح وزير المالية ان السنوات من عام 2014 وحتي عام 2020 كانت بمثابة سنوات لبناء مصر الحديثة العصرية ان تلك السنوات انهكت الدولة واستنفذت مقدراتها وثرواتها واقتصادها وكان التحدي الاكبر هو العمل علي ان يكون بناء الدولة علي اسس سليم لمعالجة كافة اخطاء الماضي واقتحام الملفات الخاطئة المسكوت عنها واقتحام الداء والعمل علي ايجاد له العلاج وبأقصى سرعة من اجل احداث طفرة للمواطن المصري من اجل ذلك كان الاصلاح الاقتصادي الذي جعل مصر من اعلي المعدلات الخاصة بمؤشر معدل النمو في الاقتصادات الناشئة.





واضاف الوزيرالي ان الهدف من كل ذلك كان العديد من الامور الهامة منها خفض نسبة البطالة وخفض معدلات التضخم والعمل علي تحقيق وايجاد فرص عمل وان ينعكس ذلك بوضوح علي المواطن المصري.





واشار الي اننا كنا نعمل علي الحفاظ علي تحقيق فائض اولي يصل الي 2 % وكذلك العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك السيطرة علي معدلات الدين العام.