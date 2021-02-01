الطرد عقوبة المخالفين.. 10 محظورات لطلاب جامعة القناة أثناء سير إمتحانات نصف العام

كشف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، عن ١٠ محظورات لطلاب الجامعة اثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الاول، مشيرا الي توقيع اقصي العقوبات علي الطلاب المخالفين لتعليمات الضوابط والاجراءات الاحترازية والمعلن عنها.





واوضح شقيدف، ضرورة إتباع كافه الإجراءات الاحترازية التى تكفلها إدارة الجامعة وادارة الكلية ولجان المراقبة حفاظا على سلامة طلابها وذويهم، مشيرا الي اهمية إطلاع الطالب الممتحن على موقع الكليه الإلكتروني ومواقع التواصل مع إدارة الكلية قبل الحضور الي لجنة الامتحان لمعرفة بياناته ومكانه بالتحديد داخل اللجنة الامتحانية.





وكذلك يجب على الطلاب ارتداء قناع الوجه ،ويجب الدخول من البوابات المخصصة لدخول الطلاب ويلزم أن يمر من بوابات التعقيم المخصصة لهذا الغرض، كما يمنع اي تجمع بين الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الامتحان لأي غرض، يمتثل الطالب لاجراء اى كشوف ظاهرية أوقياس درجه الحرارة أو إجراءات تطهير من قبل إدارة الكلية، وعلى الطالب أن يغادر الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان تجنبا الازدحام أو التجمع.





واعلن ناب رئيس الجامعة، خلال بيان تفصيلي، الضوابط والإجراءات الخاصه بالطلاب، بحظر اصطحاب الطلاب مذكرات أو مراجع إلى داخل لجنه الامتحان، كما يحظر دخول الهاتف المحمول لجنه الامتحان.





مشددا على كل طالب الالتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه، والالتزام بحمل بطاقه التعريف الجامعيه او بطاقه الرقم القومي عند دخول لجنه الامتحان.





ويحرم الطالب من دخول اللجنة فى حالة عدم التأكد من شخصيته، كما يجب على الطالب توقيع حضوره في الكشوفات بقلمه الخاص، والالتزام بالتواجد قبل بدء الامتحان بساعه كامة.





ولا يسمح بدخول القاعه الا عند وجود أحد المراقبين ويكون ذلك خلال ٣٠ دقيقه قبل بدء الامتحان واتباع لجان المراقبة والقواعد العامه لضوابط حسن سير الامتحانات.





يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها، أو إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال او الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة والالتزام بالتقاليد والاداب العامه و احترام المراقبين ولجان الإشراف على الامتحانات.





يحظر ارتكاب اى محاولة الغش أو الشروع فى الغش، و لا يسمح بدخول الطالب بعد مرور نصف ساعة من موعد بدء الامتحان الا فى حالات استثنائية يوافق عليها عميد الكلية بعد التأكد من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد ولا يسمح بخروج الطلاب من اللجنة قبل مضى نصف الوقت المحدد للامتحان.



